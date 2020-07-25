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В Киеве закрыли на карантин монастырь ПЦУ

Киев, Суббота 25 июля 2020 17:40
В Киеве закрыли на карантин монастырь ПЦУ
Фото: монастырь ПЦУ (facebook.com/feodosii.stavropigia)
Автор: Андрей Козловский

Коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили среди жителей монастыря

В Киеве в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре обнаружили коронавирус. Его закрыли на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба монастыря в Facebook.

Как сообщается, коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили среди жителей монастыря.

"Согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", - говорится в сообщении.

Отметим, Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины, расположен на Печерске возле Киево-Печерской лавры.

Напомним, ранее в Киеве из-за коронавируса закрывали на карантин Свято-Вознесенский Флоровский монастырь.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Одессе в детском доме "Жемчужинка" произошла вспышка коронавируса.

Кроме того, в Бердянске возросло количество больных коронавирусом сотрудников подстанции скорой медицинской помощи.

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