В Киеве закрыли на карантин монастырь ПЦУ

Коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили среди жителей монастыря
В Киеве в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре обнаружили коронавирус. Его закрыли на карантин.
Об этом сообщает пресс-служба монастыря в Facebook.
Как сообщается, коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили среди жителей монастыря.
"Согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", - говорится в сообщении.
Отметим, Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины, расположен на Печерске возле Киево-Печерской лавры.
Напомним, ранее в Киеве из-за коронавируса закрывали на карантин Свято-Вознесенский Флоровский монастырь.
Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Одессе в детском доме "Жемчужинка" произошла вспышка коронавируса.
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