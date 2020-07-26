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В общежитии киевского вуза зафиксировали вспышку коронавируса

Киев, Воскресенье 26 июля 2020 13:37
В общежитии киевского вуза зафиксировали вспышку коронавируса
Фото: быстрая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Треть жителей общежития уже заразились коронавирусом

Вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована в столичном Институте специального связи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт". Уже заразились 52 из 152 курсантов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным пресс-службі, в одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

Первые четыре случая были выявлены с 22 до 24 июля. За вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. Среди них на сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР.

По данным КГГА, всего в общежитии проживают 152 курсантов.

В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под медицинским наблюдением. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших, отметили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

Напомним, за последние сутки, 25 июля, в Украине обнаружили еще 920 случаев COVID-19. Больше всего новых случаев в Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

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