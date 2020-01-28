Госказначейство уточнило данные по дефициту госбюджета

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Дефицит госбюджета в 2019 году на 78 млрд грн был покрыт за счет гособлигаций

Государственный бюджет Украины в 2019 году сведен с дефицитом 78,05 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

При этом согласно закону о госбюджете на 2019 год, его предельный дефицит мог составлять до 91,13 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета был профинансирован за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составляли лишь 0,5 млрд грн.

В начале января 2020 года Министерство финансов сообщало о том, что по оперативным данным Государственного казначейства, общий дефицит бюджета в 2019 году достиг 72,4 млрд грн (что по оценке составляет около 1,8% ВВП).

Напомним, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 года составили 998,2 млрд, что на 3,4% или на 35,2 млрд грн меньше плана (1 033,5 млрд грн). В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 7,6% или на 70,1 млрд грн.