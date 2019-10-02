Госбюджет с начала года недополучил почти 5% доходов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Бюджет недосчитался 37 млрд грн

Доходы государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2019 года составили 739 680,3 млн грн, что на 4,8% или на 37 362,5 млн грн меньше плана (777 042,8 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 9,6% или на 64 895,0 млн грн.

По данным Госказначейства на 31 сентября, в сентябре поступления в госбюджет составили 67 884,4 млн грн, что на 7,3% или на 5 320,3 млн грн меньше плана. Кроме того, поступления в сентябре были на 1,0% или на 662,3 млн грн больше, чем в сентябре 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, в конце сентября Счетная палата заявила о рисках выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в 2019 году.

Напомним, в 2019 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 64 898 млн грн - всю сумму части прибыли к распределению, которая определена в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Это на 17,3 млрд. грн больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год.