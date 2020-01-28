Держказначейство уточнило дані по дефіциту держбюджету

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Дефіцит держбюджету в 2019 році на 78 млрд грн був покритий за рахунок держоблігацій

Державний бюджет України в 2019 році зведений з дефіцитом 78,05 млрд грн. Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

При цьому згідно з законом про держбюджет на 2019 рік, його граничний дефіцит міг становити до 91,13 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету був профінансований за рахунок запозичень, оскільки надходження від приватизації становили лише 0,5 млрд грн.

На початку січня 2020 року Міністерство фінансів повідомляло про те, що за оперативними даними Державного казначейства, загальний дефіцит бюджету у 2019 році досяг 72,4 млрд грн (що за оцінкою становить близько 1,8% ВВП).

Нагадаємо, за даними Держказначейства, доход державного бюджету України за січень-грудень 2019 року склали 998,2 млрд, що на 3,4% або на 35,2 млрд грн менше плану (1 033,5 млрд грн). У той же час, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року доходи держбюджету зросли 7,6% або на 70,1 млрд грн.