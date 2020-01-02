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Госбюджет за 2019 год недополучил 35 млрд грн доходов

Новости » Экономика     02.01.2020 - 18:23
Госбюджет за 2019 год недополучил 35 млрд грн доходов
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Несмотря на рекордные поступления в декабре, госбюджет выполнен только на 96,6%

Доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 года составили 998 231,4 млн грн, что на 3,4% или на 35 263,8 млн грн меньше плана (1 033 495,3 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 7,6% или на 70 116,5 млн грн.

По оперативным данным Госказначейства, в декабре поступления в госбюджет составили 98 524,2 млн грн, что на 28,8% или на 22 014,4 млн грн больше плана. Кроме того, поступления в декабре были на 16,1% или на 13 671,1 млн грн больше, чем в декабре 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 17 декабря дал распоряжение прекратить до конца текущего бюджетного года Казначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставлению кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 26 декабря перечислил в государственный бюджет страны 13 млрд грн. В госбюджет было перечислено 8,5 млрд грн дивидендов за деятельность в 2019 году компаний группы, а также 4,5 млрд грн других дополнительных платежей.

Отметим, в конце сентября Счетная палата заявила о рисках выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в 2019 году.

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