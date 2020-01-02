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Правительство выполнило план по приватизации на 3%

Новости » Экономика     02.01.2020 - 11:59
Правительство выполнило план по приватизации на 3%
Фото: Фонд госимущества (spfu.gov.ua)

Вместо 17,1 млрд грн правительство получило только 0,5 млрд грн

От приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) в Facebook.

Как отметили в ФГИ, на обеспечение работы фонда в 2019 году потратили почти такую же сумму - 481,5 млн грн.

Правительство выполнило план по приватизации на 3%

Таким образом, план по приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн и во время корректировки закона о госбюджете осенью 2019 эта цифра не менялась.

В то же время в ноябре Кабинет министров Украины решил провести перераспределение источников финансирования общего фонда государственного бюджета из-за невыполнения плана по приватизации в 2019 году. Согласно распоряжению, увеличивается финансирования госбюджета по коду "Заимствования" на сумму 16,4 млрд грн в связи с уменьшением объема источников финансирования государственного бюджета по коду "Поступления от приватизации государственного имущества".

Напомним, принятый Верховной радой закон о государственном бюджете на 2019 год предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.

Кабмин передал на приватизацию 530 госпредприятий: список Приватизации "Центрэнерго" в 2020 году может не произойти, - председатель ФГИУ
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