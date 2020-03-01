ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Госдолг Украины за месяц сократился на миллиард долларов

Новости » Экономика     01.03.2020 - 11:25
Госдолг Украины за месяц сократился на миллиард долларов
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Из-за девальвации в гривнах долг значительно вырос - на 81 млрд гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 января 2020 года составил 2 079,02 млрд грн или 83,43 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение января 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 80,72 млрд грн млрд грн, а в долларовом эквиваленте сократилась на 0,94 млрд долларов. Разница между этими суммами обусловлена девальвацией гривны к доллару на 5,2%.

По состоянию на 31 января внешний долг составил 1 248,43 млрд грн (60,05% от общей суммы долга) или 50,10 млрд долларов, внутренний долг - 830,59 млрд грн (41,99%) или 33,33 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 832,51 млрд грн (88,14% от общей суммы долга) или 74,54 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 246,50 млрд грн (11,86%) или 9,89 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов. В течение 2019 года сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 170,35 млрд грн (7,86%), а в долларовом эквиваленте выросла на 6,04 млрд долларов (на 7,71%).

Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец III квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 4,4 млрд долларов до 120 млрд долларов.

Правительство сэкономило на субсидиях из-за теплой погоды Предварительные данные макропрогноза на 2021-2023 годы ожидаются в течение недели
Новости Украины ГосдолгМинистерство финансов Украиныдевальвация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь