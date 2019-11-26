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Госдолг Украины сократился на миллиард долларов за счет укрепления гривны

Новости » Экономика     26.11.2019 - 13:59
Госдолг Украины сократился на миллиард долларов за счет укрепления гривны
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Ревальвация только за один месяц помогла снижению долговой нагрузки на бюджет

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2019 года составил 2 045,44 млрд грн или 81,83 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение октября 2019 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 47,47 млрд грн, а в долларовом эквиваленте сократилась на 1,13 млрд долларов.

По состоянию на 31 октября внешний долг составил 1 216,07млрд грн (59,45% от общей суммы долга) или 48,65 млрд долларов, внутренний долг - 829,38 млрд грн (40,55%) или 33,18 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 794,99 млрд грн (87,75% от общей суммы долга) или 71,81 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 250,45 млрд грн (12,24%) или 10,02 млрд долларов.

По данным пресс-службы Минфина, в октябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 21,2 млрд грн, по обслуживанию - 7,1 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов - с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.

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