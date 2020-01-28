Украина за год увеличила госдолг на 6 млрд долларов

Госдолг в 2019 году вырос на 7,7%

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение 2019 года сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 170,35 млрд грн (7,86%), а в долларовом эквиваленте выросла на 6,04 млрд долларов (на 7,71%). Разница между этими суммами обусловлена укреплением гривны к доллару за 2019 год на 14,5%.

По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 159,22 млрд грн (58,01% от общей суммы долга) или 48,94 млрд долларов, внутренний долг - 839,05 млрд грн (41,99%) или 35,42 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 761,37 млрд грн (88,14 от общей суммы долга) или 74,36 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 236,91 млрд грн (11,86%) или 10,0 млрд долларов.

По данным пресс-службы Минфина, в 2019 расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию - 119,2 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец III квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 4,4 млрд долларов до 120 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.