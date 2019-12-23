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Валовый внешний долг Украины вырос на 4,4 млрд долларов

Новости » Экономика     23.12.2019 - 15:29
Валовый внешний долг Украины вырос на 4,4 млрд долларов
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Долг растет за счет займов предприятий и вложений нерезидентов в ОВГЗ

Валовый внешний долг Украины на конец III квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 4,4 млрд долларов до 120 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, относительно ВВП долг сократился до 82,3% с 83,5% на конец второго квартала (и 87,8% на начало года).

По данным НБУ, рост внешнего долга произошло в основном за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, выросли на 4,4 млрд долларов (до 69,7 млрд долларов, или 47,8% от ВВП). Объем долга государственного сектора перед нерезидентами практически не изменился и оставался на уровне 50,2 млрд долларов (34,4% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления выросли на 0,4 млрд долларов - до 43,0 млрд долларов (29,5% от ВВП). Основным фактором стала активная покупка нерезидентами внутренних ценных бумаг (обязательства выросли на 1,8 млрд долларов).

Валовый внешний долг Украины вырос на 4,4 млрд долларов

Напомним, валовый внешний долг Украины за 2018 год сократился на 741 млн долларов - с 115,451 млрд долларов до 114,710 млрд долларов.

Отметим, финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342,5 млрд грн. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн. Таким образом разница погашениями и заимствованиями в 2020 году должна составить 81,1 млрд грн, то есть 6,9% от расходов госбюджета запланированы на уровне 1180 млрд грн.

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