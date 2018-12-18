В Госдепе США прокомментировали избрание Епифания главой новой церкви

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина/Виталий Носач)

США поддерживают Украину в предоставлении гражданам религиозных свобод

В Соединенных Штатах Америки поприветствовали создание Православной церкви Украины и назначение митрополита Епифания ее предстоятелем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

В частности, отмечается, что Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины "историческим моментом", а также заверил в неизменной поддержке Украины и уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства.

"В Госдепе также добавили, что право на свободу вероисповеданий распространяется на всех украинцев, которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и на тех, которые решили не присоединяться", - отметили в посольстве.

Напомним, как заявил ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий после Объединительного собора с канонической точки зрения будет митрополитом Русской православной церкви.

Также он отметил, что санкции против патриотов из УПЦ МП не будут работать, отметив, что в московском патриархате не все священнослужители находятся под влиянием Москвы.

Добавим, ранее архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Вселенский патриархат сразу после Объединительного собора поздравил Украину с успешным с основанием Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное отправления божественной литургии на Фанаре (Турция) 6 января. В тот же день планируется вручение томоса о создании новой украинской церкви