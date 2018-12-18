Санкции против патриотов из УПЦ МП не будут работать, - Епифаний

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний отметил, что в московском патриархате не все находятся под влиянием Москвы

Предстоятель новой церкви Епифаний (Думенко) заявил, что санкции против патриотов из УПЦ МП не будут работать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление предстоятеля новой церкви Епифания (Думенко) в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Томос является как бы вторым крещением для Украины.. Мы не можем сказать, что в московском патриархате все находятся под влиянием Москвы. Там много есть достойных архиереев, которые работают над строительством церкви. К сожалению, в них нет еще определенного доверия. В них есть определенный страх. Но мы готовы их принять и защитить. Потому что сейчас вы видели, что происходит по отношению к тем, кто пришел на собор. Состоялся синод.. Но они должны понять, что санкции, примененные к ним, являются не действенными. Они стали архиереями канонической церкви. Те санкции не будут действовать в дальнейшем. Москва будет прилагать бешеных усилий для того, чтобы этих переходов не происходило. Чтобы те люди, которые стремятся к единству, имели преграды на этом пути. Мы верим, что преодолеем эти преграды", -сказал Епифаний.

По его словам, в московском патриархате не все находятся под влиянием Москвы.

"Никакого захвата храмов не будет. Те приходы, которые захотят стать частью парафии, будут приняты. Мы стоим на позиции того, что все должно пройти мирно и спокойно", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что православная церковь Украины готова принять иерархов УПЦ Московского патриархата.