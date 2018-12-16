Епифаний проводит первую литургию на посту главы новой церкви

Фото: литургия Епифания (РБК-Украина)

Литургия проходит в Михайловском соборе

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) проводит первую литургию на посту предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, литургия проходит в Михайловском соборе в Киеве.

Фото: литургия Епифания (РБК-Украина)

Видео "Радио Свобода".

Перша літургія предстоятеля Епіфанія Перша літургія предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України Епіфанія. Стрімимо з Михайлівського собору. Опубліковано Радіо Свобода Субота, 15 грудня 2018 р.

Напомним, по итогам Объединительного собора украинских церквей митрополита Епифания избрали предстоятелем Православной церкви Украины. За него во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Соборе. Ему также предоставили титул митрополита Киевского и всея Украины.

В своем обращении после собора Епифаний призвал всех украинских архиереев присоединиться к единой поместной церкви.

"Я бы хотел призвать всех наших братьев-архиереев, всех верных, к новосозданной единой украинской православной церкви. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем всех к единению, мы призываем всех быть в этой признанной единой поместной украинской православной церкви", - заявил Епифаний.

Он также отметил, что у духовенства впереди еще много работы.

"Мы должны завершить дело единения украинского православия, защищать наше украинское богословское образование и науку, молиться о прекращении войны и воцарение справедливого мира в Украине. Пусть нам в этом поможет Господь", - добавил Епифаний.