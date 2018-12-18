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У Держдепі США прокоментували обрання Епіфанія главою нової церкви

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 09:54
У Держдепі США прокоментували обрання Епіфанія главою нової церкви
Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна/Віталій Носач)

США підтримують Україну у наданні громадянам релігійних свобод

У Сполучених Штатах Америки привітали створення Православної церкви України та призначення митрополита Епіфанія її предстоятелем. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу посольства України в США.

Зокрема, зазначається, що Державний департамент США у спеціальній заяві назвав встановлення незалежної Православної церкви України "історичним моментом", а також запевнив у незмінній підтримці України та повазі її права вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання.

"У Держдепі також додали, що право на свободу віросповідань поширюється на всіх українців - які вирішили приєднатися до нової Православної церкви України, а також і на тих, які вирішили не приєднуватися", - зазначили у посольстві.

У Держдепі США прокоментували обрання Епіфанія главою нової церкви

Нагадаємо, як заявив раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній, предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрій після Об'єднавчого собору з канонічної точки зору буде митрополитом Російської православної церкви. 

Також він зазначив, що санкції проти патріотів із УПЦ МП не працюватимуть, зазначивши, що в московському патріархаті не всі священнослужителі знаходяться під впливом Москви.

Додамо, раніше архієпископ Євстратій (Зоря) заявив, що Онуфрій втратив титул митрополита Київського і всієї України.

Вселенський патріархат одразу після Об'єднавчого собору привітав Україну з успішним з заснуванням Православної автокефальної церкви і запросив новообраного митрополита Єпіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі (Туреччина) 6 січня. Того ж дня планується вручення томосу про створення нової української церкви

Православна церква України не буде залежати від Константинополя, - Епіфаній Собор Московського патріархату у Вінниці перейшов до нової церкви
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