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Часть иерархов не явилась на Собор из-за давления Москвы, - Порошенко

Новости » Политика    16.12.2018 - 16:48
Часть иерархов не явилась на Собор из-за давления Москвы, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В Соборе 15 декабря приняли участие двое священнослужителей УПЦ МП

Из-за давления Российской Федерации участие в Объединительном соборе, который состоялся 15 декабря, приняли два иерарха Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, в Объединительном соборе приняли участие два иерарха Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Украину обвиняют безосновательно в давлении, но из десяти иерархов УПЦ (МП), которые подписали обращение к патриарху, на Собор добрались двое: это результат давления, не нашего государства", - заявил Порошенко.

Напомним, по итогам Объединительного собора украинских церквей митрополита Епифания избрали предстоятелем Православной церкви Украины. За него во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Соборе. Ему также предоставили титул митрополита Киевского и всея Украины.

Отметим, что на Объединительный собор прибыли не менее двух иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. 

Вселенский патриархат пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное отправления божественной литургии на Фанаре (Турция) 6 января.

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