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Госдепартамент США рекомендовал американцам отказаться от посещения Беларуси

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Вашингтон, Четверг 27 мая 2021 15:52
Госдепартамент США рекомендовал американцам отказаться от посещения Беларуси Фото: Госдеп США рекомендовал американцам отказаться от поездок в Беларусь (cnet.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный департамент США включил Беларусь в список стран, которые американским гражданам не рекомендуется посещать. В качестве причин указан риск задержания из-за произвольного соблюдения законом белорусскими властями.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В рекомендации отмечается, что власти Беларуси задержали десятки тысяч человек, включая американских граждан, якобы за связь с оппозиционными партиями и участие в политических акциях. "Граждане США в местах демонстраций были арестованы. Некоторые из них стали жертвами преследования и / или жестокого обращения со стороны белорусских чиновников. Белорусские власти преследуют лиц, связанных с независимыми и зарубежными СМИ", - отмечается в сообщении.

В Госдепартаменте напомнили, что белорусские власти 23 мая принудили к посадке в Минске самолет компании Ryanair. "Чтобы арестовать оппозиционного журналиста, который был пассажиром", - уточнили в дипведомстве.

Также отмечается, что власти Беларуси "вводят в действие специальные ограничения для лиц с двойным американско-белорусским гражданством" и могут отказать в признании двойного гражданства США и Беларуси американским гражданам, в том числе отказать или отложить консульскую помощь США таким задержанным.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Действия белорусских властей осудили шесть членов Совбеза ООН - Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США - осудили принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Также они назвали инцидент вопиющей атакой на безопасность международной гражданской авиации и европейскую безопасность.

Подробнее об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

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