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Шесть членов Совета Безопасности ООН осудили перехват самолета Ryanair

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Среда 26 мая 2021 22:05
Шесть членов Совета Безопасности ООН осудили перехват самолета Ryanair Фото: Шесть членов Совета Безопасности ООН осудили перехват самолета Ryanair (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: РБК-Украина

Шесть членов Совета Безопасности ООН - Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США - осудили принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Также они назвали инцидент вопиющей атакой на безопасность международной гражданской авиации и европейскую безопасность.

Об этом сообщает Reuters.

Страны выступили с совместным заявлением после того, как Эстония, Франция и Ирландия подняли этот инцидент на закрытом заседании Совета Безопасности, состоящем из 15 членов.

Шесть членов Совета также призвали Международную организацию гражданской авиации провести расследование и освободить журналиста-диссидента, который находился на борту самолета.

По словам дипломатов, действия Совета Безопасности маловероятны, поскольку Россия, обладающая правом вето, может защитить своего союзника Беларусь.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Подробнее об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

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