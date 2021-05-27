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Держдепартамент США рекомендував американцям відмовитися від відвідування Білорусі

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Вашингтон, Четвер 27 травня 2021 15:52
Держдепартамент США рекомендував американцям відмовитися від відвідування Білорусі Фото: Держдеп США рекомендував американцям відмовитися від поїздок до Білорусі (cnet.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний департамент США включив Білорусь до списку країн, які американським громадянам не рекомендується відвідувати. В якості причин вказаний ризик затримання через довільне дотримання законом білоруською владою.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

У Рекомендації наголошується, що влада Білорусі затримала десятки тисяч осіб, включаючи американських громадян, нібито за зв'язок з опозиційними партіями і участь у політичних акціях. "Громадяни США в місцях демонстрацій були заарештовані. Деякі з них стали жертвами переслідування та / або жорстокого поводження з боку білоруських чиновників. Білоруська влада переслідує осіб, пов'язаних з незалежними і закордонними ЗМІ", - наголошується в повідомленні.

У Держдепартаменті нагадали, що білоруська влада 23 травня примусила до посадки в Мінську літак компанії Ryanair. "Щоб заарештувати опозиційного журналіста, який був пасажиром", - уточнили в дипвідомстві.

Також наголошується, що влада Білорусі "вводять в дію спеціальні обмеження для осіб з подвійним американсько-білоруським громадянством" і можуть відмовити у визнанні подвійного громадянства США і Білорусі американським громадянам, у тому числі відмовити або відкласти консульську допомогу США таким затриманим.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Дії білоруської влади засудили шість членів Радбезу ООН - Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія і США - засудили примусову посадку літака Ryanair в Мінську. Також вони назвали інцидент кричущою атакою на безпеку міжнародну цивільну авіацію та європейську безпеку.

Детальніше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

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