Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку

По его словам, администрация Байдена остается преданной украинскому суверенитету, территориальной целостности и независимости.

"Это основа нашего подхода к Украине в целом и "Северному потоку-2" в частности… И мы с большим нетерпением ждем продолжения наших разговоров уже во время визита президента Зеленского в Вашингтон, который, надеюсь, состоится очень скоро", - отметил Шолле.

Он также подчеркнул, что не знает конкретных дат визита Зеленского, но важно, чтобы он провел с президентом США Джо Байденом глубокие дискуссии.

"Мы будем работать над кругом вопросов, которые, надеемся, сможем решить на этой встрече, это то, для чего встречи предназначены. Мы будем ставить очень амбициозную повестку для этой встречи. Но эта встреча - это только один момент. Мы хотим потратить следующие несколько лет, чтобы сделать наши отношения еще более крепкими", - добавил Шолле и опроверг, что визит затягивается из-за истории со сменой руководства "Нафтогаза Украины".