ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Визит Зеленского в США, скорее всего, состоится в августе, - источник

Новина українською →
Суббота 17 июля 2021 12:25
Визит Зеленского в США, скорее всего, состоится в августе, - источник Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Переговоры о дате визита президента Владимира Зеленского в США продолжаются. Скорее всего, он состоится в начале августа.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"Новых деталей нет. Дата согласовывается. Скорее всего, начало августа", – уточнил собеседник.

Ранее в СМИ появилась информация, что визит Зеленского в Штаты в июле уже не состоится. Американская сторона якобы предлагает провести его ближе ко Дню независимости в конце августа.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что дата и повестка саммита пока находится на стадии согласования. В Белом доме также заявляли, что даты пока нет.

Как известно, Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

Ожидалось, что визит Зеленского в США произойдет в конце июля 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки визит
NEWS
Сегодня седьмая годовщина катастрофы рейса MH17: что известно и на каком этапе суд
Сегодня седьмая годовщина катастрофы рейса MH17: что известно и на каком этапе суд
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания