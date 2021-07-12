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Зеленский рассказал, планирует ли что-то просить у Байдена во время визита в США

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Понедельник 12 июля 2021 17:30
Зеленский рассказал, планирует ли что-то просить у Байдена во время визита в США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо понимать ситуацию с безопасностью в стране, в частности, предоставят ли союзники помощь. Однако у президента Соединенных Штатов Джо Байдена он просить ничего не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Уделять внимание приятнее, чем просить о чем-то. Я думаю, что наша страна в конце концов может сама о себе позаботиться. Нам необходимо понимание ситуации с безопасностью завтрашнего дня. Я думаю, нам нужно это знать, потому что мы должны понимать и войну, и то, что будет завтра. Остаемся ли мы сами по себе, одни или нет. Это разные направления. Это приоритет реформ того или иного рода", - заявил Зеленский.

Напомним, визит Зеленского в США на встречу с президентом Джо Байденом планируется на конец июля.

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