Зеленский рассказал, планирует ли что-то просить у Байдена во время визита в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо понимать ситуацию с безопасностью в стране, в частности, предоставят ли союзники помощь. Однако у президента Соединенных Штатов Джо Байдена он просить ничего не будет.

"Уделять внимание приятнее, чем просить о чем-то. Я думаю, что наша страна в конце концов может сама о себе позаботиться. Нам необходимо понимание ситуации с безопасностью завтрашнего дня. Я думаю, нам нужно это знать, потому что мы должны понимать и войну, и то, что будет завтра. Остаемся ли мы сами по себе, одни или нет. Это разные направления. Это приоритет реформ того или иного рода", - заявил Зеленский.