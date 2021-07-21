Держдеп про візит Зеленського до США: будемо ставити амбітну повістку

За його словами, адміністрація Байдена залишається відданою українському суверенітету, територіальній цілісності та незалежності.

"Це основа нашого підходу до України в цілому і "Північного потоку-2" зокрема... І ми з великим нетерпінням чекаємо продовження наших розмов вже під час візиту президента Зеленського до Вашингтона, який, сподіваюся, відбудеться дуже скоро", - зазначив Шолле.

Він також підкреслив, що не знає конкретних дат візиту Зеленського, але важливо, щоб він провів з президентом США Джо Байденом глибокі дискусії.

"Ми будемо працювати над колом питань, які, сподіваємося, зможемо вирішити на цій зустрічі, це те, для чого зустрічі призначені. Ми будемо ставити дуже амбітну повістку для цієї зустрічі. Але ця зустріч - це тільки один момент. Ми хочемо витратити наступні кілька років, щоб зробити наші відносини ще міцнішими", - додав Шолле і спростував, що візит затягується через історію зі зміною керівництва "Нафтогазу України".