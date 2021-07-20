В Госдепе США рассказали, когда состоится встреча Зеленского и Байдена

Стало известно, когда состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Они встретятся в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова поверенного в делах США, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента в интервью изданию " Радио Свобода ".

По его словам, сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - отметил он.

Ранее источник РБК-Украина в Офисе президента сообщил, что встреча Байдена и Зеленского может состояться в августе.