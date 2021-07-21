ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Северный поток-2" завершен на 98%, но рычаг давления на Россию есть, - Госдеп

Новина українською →
Киев, Среда 21 июля 2021 15:34
"Северный поток-2" завершен на 98%, но рычаг давления на Россию есть, - Госдеп Фото: советник Госдепа США Дерек Шолле (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Несмотря на то, что газопровод "Северный поток-2" достроен уже на 98%, рычаг давления на Россию есть. В частности, если российская сторона будет использовать газ как политическое оружие.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

По его словам, Вашингтон продолжает выступать против "Северного потока-2".

"Но к сожалению, с нашей точки зрения, труба на сегодня закончена на 98%. Она была закончена на 90%, когда президент Байден занял свою должность в январе", - подчеркнул Шолле.

Он также отметил, что США и Германия близки к тому, чтобы объявить о соглашении по газопроводу.

"Мы думаем, как обеспечить получение Украиной поддержки, нужной для построения лучшего энергетического будущего, защиты от российской агрессии. Конечно, я хотел бы, чтобы "СП-2" не был столь близок к завершению строительства, как он есть, но у нас все равно есть рычаг давления на Россию", - добавил Шолле.

Он уточнил, что партнеры работают над тем, что бы Украина оставалась транзитной страной не только до конца контракта с "Газпромом".

"Я не могу вдаваться в домыслы, но я могу сказать, что мы принимаем во внимание различные варианты развития событий. И мы четко дали понять немецким друзьям и всем другим, что если подобное поведение (использование энергоносителей как оружие, - ред.) будет иметь место, то надо будет принимать серьезные и быстрые меры реагирования", - сказал советник Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что США в рамках сделки с Германией по "Северному потоку-2" оставляют за собой право вводить санкции.

А издание Politico утверждает, что США якобы просят Украину не критиковать соглашение по газопроводу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Северный поток-2
NEWS
Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку
Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку
DAILY
Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта