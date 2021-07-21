"Северный поток-2" завершен на 98%, но рычаг давления на Россию есть, - Госдеп

Несмотря на то, что газопровод "Северный поток-2" достроен уже на 98%, рычаг давления на Россию есть. В частности, если российская сторона будет использовать газ как политическое оружие.

По его словам, Вашингтон продолжает выступать против "Северного потока-2".

"Но к сожалению, с нашей точки зрения, труба на сегодня закончена на 98%. Она была закончена на 90%, когда президент Байден занял свою должность в январе", - подчеркнул Шолле.

Он также отметил, что США и Германия близки к тому, чтобы объявить о соглашении по газопроводу.

"Мы думаем, как обеспечить получение Украиной поддержки, нужной для построения лучшего энергетического будущего, защиты от российской агрессии. Конечно, я хотел бы, чтобы "СП-2" не был столь близок к завершению строительства, как он есть, но у нас все равно есть рычаг давления на Россию", - добавил Шолле.

Он уточнил, что партнеры работают над тем, что бы Украина оставалась транзитной страной не только до конца контракта с "Газпромом".

"Я не могу вдаваться в домыслы, но я могу сказать, что мы принимаем во внимание различные варианты развития событий. И мы четко дали понять немецким друзьям и всем другим, что если подобное поведение (использование энергоносителей как оружие, - ред.) будет иметь место, то надо будет принимать серьезные и быстрые меры реагирования", - сказал советник Госдепа.