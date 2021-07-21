США в рамках сделки по "Северному потоку-2" оставляют право вводить санкции, - Reuters

Власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода "Северный поток-2" оставляют за собой право на использование санкций. Соглашение на данный момент предотвратит введение предписанных Конгрессом США санкций против компании - оператора трубопровода Nord Stream 2 AG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Весной США приняли решение пока что не вводить эти рестрикции, поскольку это, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, противоречило бы их национальным интересам.

При этом Вашингтон решил тогда применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".

По информации Reuters, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против РФ в случае, если трубопровод будет использован для нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы.