ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США в рамках сделки по "Северному потоку-2" оставляют право вводить санкции, - Reuters

Новина українською →
Вашингтон, Среда 21 июля 2021 05:07
США в рамках сделки по "Северному потоку-2" оставляют право вводить санкции, - Reuters Фото: президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода "Северный поток-2" оставляют за собой право на использование санкций. Соглашение на данный момент предотвратит введение предписанных Конгрессом США санкций против компании - оператора трубопровода Nord Stream 2 AG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Весной США приняли решение пока что не вводить эти рестрикции, поскольку это, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, противоречило бы их национальным интересам.

При этом Вашингтон решил тогда применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".

По информации Reuters, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против РФ в случае, если трубопровод будет использован для нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы.

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по "Северному потоку - 2" уже в среду, 21 июля.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что получило в свое распоряжение черновой вариант проекта соглашения Германии и США по "Северному потоку-2".

По данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его истечения в 2024 году.

Кроме того, соглашение предусматривает обязательство Германии применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
NEWS
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года