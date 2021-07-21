США просят Украину не критиковать соглашение по "Северному потоку-2", - Politico
Администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Власти США заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание сообщает, что Вашингтон также попросил Киев не обсуждать планы США и Германии с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена оспорил это сообщение и сказал, что ситуация более сложная. Однако он не стал давать более подробную информацию.
Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил Politico, что Украина все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.
Американские СМИ накануне сообщили, что США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". По информации The Wall Street Journal, стороны объявят о договоренностях сегодня, 21 июля.
Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток-2", они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину.
По данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его истечения в 2024 году.