Держдеп підтвердив, що США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2"
США досягли угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Деталі будуть оприлюднені в найближчі години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.
"Сьогодні ми оприлюднимо домовленість, якої ми досягли з німецьким урядом. Я можу надати вам тут ряд деталей", - сказала вона в ході слухань в комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу.
Нуланд зазначила, що досягнуті домовленості передбачають зобов'язання Німеччини додатися введення санкцій відносно Москви, якщо Росія буде поводитися агресивно проти України і використовувати енергоресурси як зброю.
Крім того, в рамках угоди Берлін узяв на себе зобов'язання сприяти продовженню транзитного договору між Україною і РФ, який закінчується в 2024 році.
"США добиваються продовження цього контракту на 10 років", - уточнила Нуланд.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в рамках угоди з Німеччиною по "Північному потоку-2" залишають за собою право вводити санкції.
Видання Politico своєю чергою стверджує, що США нібито просять Україну не критикувати угоду по газопроводу.