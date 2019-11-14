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В госбюджете увеличили расходы на газету Верховной рады

Новости » Экономика     14.11.2019 - 15:51
В госбюджете увеличили расходы на газету Верховной рады
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

На печатный орган парламента и освещение деятельности депутатов дополнительно выделили 30 млн грн

В законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Верховная рада приняла в целом 14 ноября, заложено увеличение расходов на газету "Голос Украины". Об этом говорится в заключении Комитета по вопросам бюджета к проекту, поданного Кабинетом министров ко второму вопросу.

Согласно документу, Комитет по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять госбюджет с учетом изменений, согласованных с Министерством финансов.

В частности, принято решение о перераспределении некоторых расходов. В том числе увеличиваются расходы на финансирование газеты "Голос Украины" (в первом чтении было заложено 46 521,4 тыс. грн).

"Увеличить по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе "Освещение деятельности Верховной рады Украины через средства телевидения и радиовещания и финансовая поддержка издания газеты "Голос Украины" (код 0111090) на 29 930 тыс. грн; /соответствии с подпунктом 1.22.3 пункта 1.22 части 1 Бюджетных выводов", - говорится в документе.

Напомним, ко второму чтению госбюджета правительство предложило увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2020 году на 1,7% до 2,001 млрд грн. В поданном в сентябре документе они были на уровне 1,967 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000) 14 ноября. Документ в целом поддержали 280 народных депутатов.

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