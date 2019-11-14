У держбюджеті збільшили видатки на газету Верховної ради

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

На друкований орган парламенту та висвітвлення діяльності депутатів додатково виділили 30 млн грн

У законі "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Верховна рада ухвалила в цілому 14 листопада, закладено збільшення видатків до на газету "Голос України". Про це йдеться у висновку Комітету з питань бюджету до проекту, поданого Кабінетом міністрів до другого питання.

Згідно з документом, Комітет з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити держбюджет з урахуванням змін, погоджених з Міністерством фінансів.

Зокрема, ухвалено рішення про перерозподіл деяких видатків. У тому числі збільшуються видатки на фінансування газети "Голос України" (у першому читанні було закладено 46 521,4 тис. грн).

"Збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою "Висвітлення діяльності Верховної ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" (код 0111090) на 29 930 тис. грн; /відповідно до підпункту 1.22.3 пункту 1.22 частини 1 Бюджетних висновків", - йдеться в документі.

Нагадаємо, до другого читання держбюджету уряд запропонував збільшити видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради у 2020 році на 1,7% до 2,001 млрд грн. У поданому у вересні документі вони були на рівні 1,967 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000) 14 листопада. Документ у цілому підтримали 280 народних депутатів.