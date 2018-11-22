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Рада приступить до розгляду бюджету після 18:00, - нардеп

Новини » Політика    22.11.2018 - 10:14
Рада приступить до розгляду бюджету після 18:00, - нардеп
Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

Для цього ВРУ повинна проголосувати за рішення про роботу до закінчення порядку денного, заявив нардеп

Народні депутати Верховної ради приступлять до розгляду Державного бюджету сьогодні після 18:00. Про це заявив заступник глави фракції "Блоку Петра Порошенко", народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми сподіваємося, що бюджет буде розглянуто, але, безумовно, це буде вже після шести годин. Це буде ввечері. Для цього Верховна рада повинна проголосувати за рішення про роботу до закінчення порядку денного, до розгляду питання про бюджет", - заявив Гончаренко.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України закликало депутатів Верховної ради проголосувати за прийняття бюджету на 2019 рік.

Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував прийняти законопроект №9000 "Про державний бюджет на 2019 рік" у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів подав до ВР проект держбюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Підкреслимо, що порівняно з першим читанням доходи і витрати держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету заплановано на рівні 89,9 млрд грн.

Зазначимо, глава ВР Андрій Парубій підкреслював, що від ухвалення державного бюджету до 1 грудня залежить надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги.

Кабмін схвалив проект держбюджету-2019 до другого читання на своєму засіданні 14 листопада.

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Теми: Бюджет-2019
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