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Державіаслужба заборонила польоти над Іраком

Новини » Політика     08.01.2020 - 21:32
Державіаслужба заборонила польоти над Іраком
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що починається позапланова перевірка літаків МАУ та інших авіакомпаній

Державна авіаційна служба України заборонила українським авіакомпаніям польоти в повітряному просторі не тільки Ірану, але і Іраку після краху літака МАУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука у Facebook.

За його словами, заборона на польоти набирає чинності з півночі 9 січня 2020 року. Він поширюється на всіх експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні.

Крім того, Гончарук повідомив, що вже починається позапланова перевірка літаків "Міжнародних авалиний України".

"Починаємо позапланову перевірку забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ЗАТ "Міжнародні авалинии України". Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній", - повідомив Гончарук.

Раніше Олексій Гончарук під час брифінгу повідомив, що до з'ясування причини катастрофи літака МАУ український уряд заборонило польоти в Іран. Також він додав, що в Ірані комісія почала розслідування авіакатастрофи.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

8 січня в Іран вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

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