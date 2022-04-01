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В городе Токмак российские оккупанты хотят провести "референдум", - Генштаб

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Пятница 01 апреля 2022 20:13
В городе Токмак российские оккупанты хотят провести "референдум", - Генштаб Российский военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Город Токмак Запорожской области временно находится в оккупации российских оккупантов. В частности, вскоре они хотят провести "референдум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что российские оккупанты 4 апреля планируют проведение так называемый референдум.

Враг хочет попытаться сделать свое пребывание в городе "законным".

Оккупационная администрация уже уведомила жителей города о предстоящем проведении "референдума".

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ.

Также мы писали, что Россия планирует сформировать на оккупированных территориях Херсонской области фейковую власть.

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