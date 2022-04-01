Россия планирует сформировать на оккупированных территориях Херсонской области фейковую власть
Российские военные готовят фейковую власть для временно оккупированных территорий Херсонской области. Будет формировать у местных мнение о том, что Россия, якобы, спасла их от голода.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"По имеющейся в Генштабе информации, ФСБ России планирует сформировать на временно оккупированных территориях Херсонщины оккупационные органы власти, которые будут состоять из сотрудников силовых структур РФ", - пишет пресс-служба.
В первую очередь фейковая власть начнет формировать мнение о том, что якобы Россия спасла местное население от холода. Стоит добавить, что оккупанты умышленно не пропускают грузы с гуманитарной помощью.
"Вторая задача - тотальный контроль за местным населением. Из рядов коллаборантов могут избрать "народную дружину", которая будет репрессировать население под предлогом соблюдения норм введенного на неопределенный срок комендантского часа", - добавляет пресс-служба.
По подобным сценариям Россия уже "освобождала" ОРДЛО.
Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.