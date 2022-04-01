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У місті Токмак російські окупанти хочуть провести "референдум", - Генштаб

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П'ятниця 01 квітня 2022 20:13
У місті Токмак російські окупанти хочуть провести "референдум", - Генштаб Російський військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Місто Токмак Запорізької області тимчасово перебуває в окупації російських окупантів. Зокрема, незабаром вони хочуть провести "референдум".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що російські окупанти 4 квітня планують проведення так званий референдум.

Ворог хоче спробувати зробити своє перебування у місті "законним".

Окупаційна адміністрація вже повідомила мешканців міста про майбутнє проведення "референдуму".

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл.

Також ми писали, що Росія планує сформувати на окупованих територіях Херсонської області фейкову владу.

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