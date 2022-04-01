Во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ. Накануне они отказывались сотрудничать с российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram .

Она подчеркнула, что похищением российские боевики грубо нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

В свою очередь самопровозглашенный "мэр" Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города.

Омбудсмен подчеркнула, что все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с оккупантами, потому написали заявления на увольнение.

"Накануне вечером оккупанты пришли домой к трем директорам 0 Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай и вывезли их в неизвестном направлении", - написала Денисова.

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