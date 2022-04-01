ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ

Новина українською →
Мелитополь, Пятница 01 апреля 2022 17:54
Во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ Фото: Во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ. Накануне они отказывались сотрудничать с российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram.

"Накануне вечером оккупанты пришли домой к трем директорам 0 Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай и вывезли их в неизвестном направлении", - написала Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с оккупантами, потому написали заявления на увольнение.

В свою очередь самопровозглашенный "мэр" Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города.

Она подчеркнула, что похищением российские боевики грубо нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Война России против Украины
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой