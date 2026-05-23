Горіли "Шесхарис", "Грушова" і танкер РФ: Генштаб розкрив деталі атаки Новоросійська

Однією з головних цілей став нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарського краю РФ. У Генштабі підтвердили влучання та пожежу на території об’єкта.

"Шесхарис" є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі та входить до системи "Транснефти". Об’єкт використовують для перевалки нафти й нафтопродуктів, а також для забезпечення потреб російської армії.

Також у районі Новоросійська був уражений резервуарний комплекс "Грушова". Після атаки там зафіксували пожежу.

У Генштабі зазначили, що нафтобаза є важливою частиною комплексу "Шесхарис" та використовується для зберігання і транспортування нафти та пального.

Окрім цього, в акваторії Чорного моря українські військові уразили район базування кораблів "тіньового флоту" РФ. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS.

Інші удари Сил оборони

Також Сили оборони атакували вузли зв’язку російських військ у Красноріченському на Луганщині та у Смілому Запорізької області, а також склад матеріально-технічних засобів у Фролівському.

На Донеччині українські військові уразили склад боєприпасів окупантів у Пречистівці.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - підсумували в Генштабі.