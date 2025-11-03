Горіли потяг та склад. ССО атакували логістику росіян у Луганській області (відео)

Удари ССО по росіянах

Нагадаємо, нещодавно Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом в РФ "Черная Искра" знищили новітній комплекс ППО "Бук-М3", а також уразили радіолокаційну станцію "Небо-У" росіян. Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів.

Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойової авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським ударам углиб РФ.

Також повідомлялось, що українські спецпризначенці уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", яка знаходиться у Криму.

Окрім того, бійці ССО FPV-дроном пошкодили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Зокрема, на відео видно, що ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.