Горели поезд и склад. ССО атаковали логистику россиян в Луганской области (видео)

Удары ССО по россиянам

Напомним, недавно Силы специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением в РФ "Черная Искра" уничтожили новейший комплекс ПВО "Бук-М3", а также поразили радиолокационную станцию "Небо-У" россиян. Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов.

Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским ударам вглубь РФ.

Также сообщалось, что украинские спецназовцы поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", которая находится в Крыму.

Кроме того, бойцы ССО FPV-дроном повредили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". В частности, на видео видно, что вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.