"Шахеди" летіли з шести напрямків: скільки ППО знищила ворожих дронів

Війська РФ у ніч з 19 на 20 червня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед", що летіли з шести напрямків. Сили ППО знищили 70 ворожих дронів.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 20 червня (із 23.00 19 червня) противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі, сході та півдні країни. Зокрема, 34 дрони збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені, або подавлені РЕБ.

Також зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих дронів-камікадзе, чи їх уламків, на 11 локаціях.

Обстріл Одеси вночі 20 червня

Сьогодні вночі, 20 червня, під ударом росіян була Одеса. Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, в одному з будинків сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу в місті виникли масштабні пожежі. Зокрема, полум'я охопило 4-поверховий будинок. Надзвичайники врятували з місця події 3 людини, ще 6 евакуювали.

Під час рятувальники робіт на рятувальників обвалилися конструкції. Три вогнеборці постраждали, однак вони в лікарні і їх стан стабільний.

Також постраждав 23-поверховий житловий будинок. Зокрема, загорілися 18, 19 та 20 поверхи. З будівлі евакуювали 600 людей, а із заблокованої квартири врятували трьох осіб. Двоє з них є дітьми.