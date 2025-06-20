Горели несколько этажей: как выглядит высотка в Одессе после удара РФ (фото)

Войска РФ сегодня ночью, 20 июня, атаковали Одессу с помощью ударных беспилотников. Сообщается, что в результате обстрела существенно пострадала многоэтажка.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской ОГА.

Фото: как выглядит высотка в Одессе после удара РФ (Одесская ОГА, "Суспільне")

В Одесской ОГА показали, как выглядит поврежденный дом после обстрела. Судя по опубликованным фото, пожар охватил несколько этажей, также в "высотке" выбито большинство окон. Кроме того, от обломков во дворе пострадали припаркованные автомобили.

Обстрел Одессы ночью 20 июня

Сегодня ночью, 20 июня, россияне атаковали Одессу. Сообщается, что в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в одном из домов произошел пожар.

В результате обстрела в городе возникли масштабные пожары. В частности, пламя охватило 4-этажный дом. Чрезвычайники спасли с места происшествия 3 человека, еще 6 эвакуировали.

Во время спасатели работ на спасателей обрушились конструкции. Три пожарные пострадали, однако они в больнице и их состояние стабильное.

Также пострадал 23-этажный жилой дом. В частности, загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек, а из заблокированной квартиры спасли трех человек.

Больше подробностей о ночной атаке РФ на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

В ходе отражения вражеской атаки силы ПВО уничтожили 70 вражеских дронов-камикадзе. Всего же войска РФ в ночь с 19 на 20 июня атаковали территорию Украины 86 ударными беспилотниками типа "Шахед".

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