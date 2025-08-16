Горіховий Спас 2025: що треба освятити, заборони, традиції та прикмети свята

16 серпня 2025 року православні християни в Україні святкують Горіховий Спас, відомий також як Третій Спас, Хлібний Спас або Спас на полотні. Це завершальне свято серпневого циклу Спасів, яке поєднує релігійні та народні традиції, символізуючи закінчення літа та початок осінніх господарських робіт.
Горіховий Спас має глибоке релігійне підґрунтя, адже пов’язаний із перенесенням Нерукотворного Образу Ісуса Христа з Едесси до Константинополя у 944 році.
За переказами, образ Христа чудесним чином відбився на полотні, що дало святу назву Спас на полотні.
Горіховий Спас символізує вдячність за дари природи та духовне очищення. Це час для подяки Богові за врожай, підготовки до осені та зміцнення сімейних зв’язків через спільні трапези.
Релігійний аспект нагадує про милосердя та віру, а народні традиції підкреслюють зв’язок із природою та працею.
Традиційно сьогодні віряни відвідують храми, щоб освятити горіхи, мед, хліб із нового врожаю, зерно, сезонні фрукти (яблука, груші, сливи, виноград) та полотна з натуральних матеріалів, наприклад, лляні сорочки чи вишиванки. Освячені продукти використовують для приготування страв, якими пригощають рідних і гостей.
Також в цей день печуть пироги з горіхами та медом, роблять настоянки з перетинок волоських горіхів, які вважаються лікувальними при застуді чи хворобах суглобів. А ще активно заготовляють овочі та фрукти на зиму.
У давнину на Горіховий Спас українці влаштовували ярмарки, де продавали домоткані полотна, що дало святу назву Полотняний Спас.
До речі, у наших предків була цікава традиція: у селах найстаршу жінку відправляли на пробний збір горіхів, щоб визначити, скільки їх мають зібрати інші.
Щоб не накликати біду, на Горіховий Спас варто уникати певних дій:
Народні спостереження 16 серпня допомагали передбачити погоду та врожай:
На Горіховий Спас кошик символізує вдячність за врожай і достаток, тому до нього кладуть продукти та предмети, пов’язані з традиціями свята та завершенням літнього сезону. Ось основні складові:
Деякі віряни освячують воду, щоб використовувати її для духовного очищення чи захисту дому.
Кошик зазвичай прикрашають вишитим рушником, стрічками чи квітами, щоб підкреслити урочистість моменту.
Церква має чіткі правила щодо того, що не варто приносити на освячення, адже кошик - це не просто набір продуктів, а символ духовної подяки. Ось що заборонено класти:
