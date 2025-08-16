Ореховый Спас 2025: что надо освятить, запреты, традиции и приметы праздника

16 августа 2025 года православные христиане в Украине празднуют Ореховый Спас, известный также как Третий Спас, Хлебный Спас или Спас на холсте. Это завершающий праздник августовского цикла Спасов, который сочетает религиозные и народные традиции, символизируя окончание лета и начало осенних хозяйственных работ.
РБК-Украина рассказывает, что нужно знать об этом празднике, его обычаях, запретах и приметах.
Ореховый Спас имеет глубокую религиозную подоплеку, ведь связан с переносом Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь в 944 году.
По преданию, образ Христа чудесным образом отразился на холсте, что дало святое название Спас на холсте.
Ореховый Спас символизирует благодарность за дары природы и духовное очищение. Это время для благодарности Богу за урожай, подготовки к осени и укрепления семейных связей через совместные трапезы.
Религиозный аспект напоминает о милосердии и вере, а народные традиции подчеркивают связь с природой и трудом.
Традиционно сегодня верующие посещают храмы, чтобы освятить орехи, мед, хлеб из нового урожая, зерно, сезонные фрукты (яблоки, груши, сливы, виноград) и полотна из натуральных материалов, например, льняные рубашки или вышиванки. Освященные продукты используют для приготовления блюд, которыми угощают родных и гостей.
Также в этот день пекут пироги с орехами и медом, делают настойки из перепонок грецких орехов, которые считаются лечебными при простуде или болезнях суставов. А еще активно заготавливают овощи и фрукты на зиму.
В древности на Ореховый Спас украинцы устраивали ярмарки, где продавали домотканые полотна, что дало праздничное название Полотняный Спас.
Кстати, у наших предков была интересная традиция: в селах самую старшую женщину отправляли на пробный сбор орехов, чтобы определить, сколько их должны собрать другие.
Чтобы не навлечь беду, на Ореховый Спас стоит избегать определенных действий:
Народные наблюдения 16 августа помогали предсказать погоду и урожай:
На Ореховый Спас корзина символизирует благодарность за урожай и достаток, поэтому в нее кладут продукты и предметы, связанные с традициями праздника и завершением летнего сезона. Вот основные составляющие:
Некоторые верующие освящают воду, чтобы использовать ее для духовного очищения или защиты дома.
Корзину обычно украшают вышитым полотенцем, лентами или цветами, чтобы подчеркнуть торжественность момента.
Церковь имеет четкие правила относительно того, что не стоит приносить на освящение, ведь корзина - это не просто набор продуктов, а символ духовной благодарности. Вот что запрещено класть:
При написании материала использовалась информация с официального сайта ПЦУ, а также из книги "Украинские традиции и обычаи".