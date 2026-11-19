Програмування, наука та координація агентів

Основний акцент у релізі зроблено на розробці програмного забезпечення та складних аналітичних сценаріях.

За даними Google, Gemini 4 Neon

посіла перше місце в Artificial Analysis Coding Agent Index із результатом 58,6 бала,

набрала 65,2 відсотка у тесті Terminal-Bench 4.1,

отримала 39 відсотків у SWE-sweep у середовищі Antigravity (проти 12,8 відсотка у mini-SWE).

На найвищому рівні мислення x-high модель набрала 61 бал у рейтингу Artificial Analysis Intelligence Index і посіла 3 місце серед усіх учасників.

Вона також стала другою у Vals Index та новому Agent Arena Index, який оцінює, наскільки добре ШІ виконує завдання під управлінням користувача.

У Google Antigravity модель може координувати роботу кількох ШІ-агентів Hydrogen, доручаючи їм окремі етапи проєкту та відстежуючи прогрес протягом тривалих сесій.

Контекстне вікно на 1 мільйон токенів дає їй змогу працювати з великими обсягами інформації, зокрема таблицями, PDF-файлами, графіками, аудіо та відео.

У тестах із практичних завдань і наукових дисциплін модель посіла перші місця у Legal Research Bench, Tax Agent Bench та Zapier AutomationBench.

Також вона набрала 70,5 відсотка в тесті Terminal-Bench Science та 84 відсотки в RiemannBench, який перевіряє математичні здібності.

Читайте більше: Google дала Gemini чотири рівні мислення: модель Hydrogen обійшла флагманську Argon

Нижча ціна, кібербезпека та доступність

У лінійці Gemini 4 модель Neon займає проміжну позицію між швидкою Hydrogen та найпотужнішою Carbon, орієнтуючись на інтенсивні робочі навантаження.

Вартість становить 3 долари за мільйон вхідних токенів і 15 доларів за мільйон вихідних, тоді як кешовані вхідні токени коштують 15 центів за мільйон (зі знижкою 95 відсотків).

Цікаво, що на стандартному рівні мислення вартість виконання задачі на 32 відсотки нижча, ніж у Carbon.

Окремо Google розробила спеціалізовану версію Neon для кіберзахисту, яка допомагає фахівцям виявляти вразливості, оцінювати ризики та виправляти помилки у коді. Доступ до цієї версії на старті надаватимуть перевіреним кіберфахівцям через програму Fairwind.

Сама модель Gemini 4 Neon вже розгортається у Gemini API, Google AI Studio та Gemini для бізнесу. Також вона доступна у застосунку Gemini та середовищі Antigravity для передплатників тарифів Google AI Pro та Ultra.