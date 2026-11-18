Gemini вийшов за межі чату: тепер він телефонує, купує й перевіряє платіжки
Google навчила Gemini не лише відповідати на запитання, а й самостійно виконувати повсякденні завдання. Нові можливості ШІ-помічника незабаром стануть безкоштовними для сотень мільйонів користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на статтю у блозі Google.
Запис на СТО та аудит платіжок
Головна ідея оновлення - звільнити користувачів від дрібних справ, які накопичуються протягом дня.
Наприклад, якщо в автомобілі загорівся індикатор несправності, достатньо попросити Gemini знайти найближчі автосервіси.
ШІ самостійно зателефонує у майстерні, вислухає музику в режимі очікування, з'ясує вільні слоти, звіриться з Google Календарем і додасть туди запис менш ніж за 5 хвилин.
Цікаво, що під час розмови помічник одразу попереджає співрозмовника, що він - штучний інтелект.
Крім того, Gemini навчився аналізувати витрати. Завдяки інтеграції з менеджером паролів Google Password Manager асистент може зайти в особистий кабінет комунальної компанії, звірити старі рахунки в пошті та знайти причину раптового зростання сум у платіжках.
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Шопінг зі знижками, замовлення їжі по фото та контроль розкладу
Google інтегрувала в Gemini новий протокол платежів Agent Payments Protocol, розроблений спільно з Visa та Mastercard, а згодом з'явиться підтримка American Express.
Що робить ШІ?
Шукає вигоди та ліміти - помічник порівнює товари, застосовує знайдені промокоди на знижку та суворо дотримується встановленого ліміту витрат. Усі кешбеки та бонуси банківської картки зберігаються, а чеки потрапляють у Google Гаманець, який також стає доступним на iOS.
Замовляє продукти через повідомлення - користувачі можуть написати Gemini у месенджері або надіслати фото порожньої коробки з-під пластівців, і ШІ додасть потрібні позиції до кошика в сервісі доставки.
Загалом асистент уже підтримує понад 60 популярних застосунків.
Керує сімейним розкладом - шкільні або робочі листи можна просто переслати на спеціальну поштову адресу помічника, після чого ШІ за хвилину внесе всі дати до календаря та попередить про накладки у графіку.
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Ізольована хмара для безпеки та запуск нового режиму
Для виконання кожного завдання Google виділяє окрему апаратно ізольовану віртуальну машину у хмарі, до якої ніхто інший не має доступу.
Перед будь-якою критичною дією, як-от натискання кнопки "Купити", асистент обов'язково зупиняється та запитує підтвердження у власника.
Щоб скористатися новими можливостями, достатньо перемкнути тумблер на головному екрані застосунку Gemini з режиму "Чат" на "Завдання".
Безкоштовне розгортання вже стартувало у США, Японії, Південній Кореї, Канаді, Австралії та Індії, а розширені функції дзвінків і платежів першими тестують американські користувачі.