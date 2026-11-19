Программирование, наука и координация агентов

Основной акцент в релизе сделан на разработке программного обеспечения и сложных аналитических сценариях.

По данным Google, Gemini 4 Neon

заняла первое место в Artificial Analysis Coding Agent Index с результатом 58,6 балла,

набрала 65,2 процента в тесте Terminal-Bench 4.1,

получила 39 процентов в SWE-sweep в среде Antigravity (против 12,8 процента в mini-SWE).

На самом высоком уровне мышления x-high модель набрала 61 балл в рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index и заняла 3 место среди всех участников.

Она также стала второй в Vals Index и новом Agent Arena Index, оценивающем, насколько хорошо ИИ выполняет задачи под управлением пользователя.

В Google Antigravity модель может координировать работу нескольких ИИ-агентов Hydrogen, поручая им отдельные этапы проекта и отслеживая прогресс в течение длительных сессий.

Контекстное окно на 1 миллион токенов позволяет работать с большими объемами информации, в том числе таблицами, PDF-файлами, графиками, аудио и видео.

В тестах по практическим задачам и научным дисциплинам модель заняла первые места в Legal Research Bench, Tax Agent Bench и Zapier AutomationBench.

Также она набрала 70,5 процента в тесте Terminal-Bench Science и 84 процента у RiemannBench, проверяющего математические способности.

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Более низкая цена, кибербезопасность и доступность

В линейке Gemini 4 модель Neon занимает промежуточную позицию между быстрой Hydrogen и мощной Carbon, ориентируясь на интенсивные рабочие нагрузки.

Стоимость составляет 3 доллара за миллион входных токенов и 15 долларов за миллион исходящих, тогда как кэшированные входные токены стоят 15 центов за миллион (со скидкой 95 процентов).

Интересно, что на стандартном уровне мышления стоимость выполнения задачи на 32 процента ниже, чем у Carbon.

Отдельно Google разработала специализированную версию Neon для киберзащиты, помогающую специалистам выявлять уязвимости, оценивать риски и исправлять ошибки в коде. Доступ к этой версии на старте будет предоставляться проверенным киберспециалистам через программу Fairwind.

Сама модель Gemini 4 Neon уже разворачивается в Gemini API, Google AI Studio и Gemini для бизнеса . Также она доступна в приложении Gemini и среде Antigravity для подписчиков тарифов Google AI Pro и Ultra.