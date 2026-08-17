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Google случайно раскрыла новый гаджет: он появился среди Pixel 11

15:18 17.08.2026 Пн
2 мин
Техногигант испытывает новый трекер с дисплеем
aimg Ольга Завада
Google случайно раскрыла новый гаджет: он появился среди Pixel 11 В промо-роликах Pixel 11 засветился неизвестный девайс (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google могла нечаянно раскрыть новое устройство Pixel. Гаджет с прямоугольным экраном появился в Pixel 11, хотя во время презентации его не анонсировали.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на 9to5Google.

Дизайн и параметры секретного гаджета

Согласно обнародованным скриншотам промо-материалов, новое устройство имеет следующие характеристики:

Дисплей и форма: гаджет оснащен удлиненным прямоугольным экраном с закругленными углами, что отличает его от круглого Pixel Watch 5 и полностью безэкранного Fitbit Air.

Элементы управления и цвета: на корпусе не заметно физических кнопок, а само устройство продемонстрировано в оттенках Olive и Fog, соответствующих палитре новой серии Pixel 11.

Интерфейс: на экране заметна компактная адаптация графической оболочки Pixel Watch.

Google случайно раскрыла новый гаджет: он появился среди Pixel 11

Google случайно показала новый фитнес-трекер (скриншот: Reddit)

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Позиционирование и предположение о релизе

Появление девайса в нескольких рекламных роликах снижает вероятность ошибки рендеринга или случайного использования тестовых графических ресурсов.

Что предполагают технологические эксперты?

Вероятный Fitbit Charge 7: аналитики считают, что устройство является наследником модельного ряда Fitbit Charge 6, выпущенного почти три года назад.

Ниша на рынке: гаджет должен занять промежуточное место между базовым безэкранным трекером Fitbit Air и полнофункциональными смарт-часами Pixel Watch 5, предлагая отслеживание показателей здоровья для пользователей, которым нужен дисплей.

Google случайно раскрыла новый гаджет: он появился среди Pixel 11

Это может быть преемник Fitbit Charge (скриншот: Reddit)

Официальная реакция: компания Google теперь воздерживается от комментариев по поводу упоминания неанонсированного устройства в промо-материалах.

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