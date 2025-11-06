ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Google спростила доступ до ШІ в Chrome на iOS і Android: як це працює

Четвер 06 листопада 2025 13:47
UA EN RU
Google спростила доступ до ШІ в Chrome на iOS і Android: як це працює Google ввела швидкий запуск AI Mode у Chrome (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google оголосила, що робить доступ до режиму AI Mode у Chrome на мобільних пристроях помітно простішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.

Швидкий доступ до AI Mode стане стандартом для мобільного Chrome

Тепер користувачі зможуть активувати режим ШІ прямо з браузера - на сторінці "Нова вкладка" з'явиться окрема кнопка під рядком пошуку. Режим AI Mode дає змогу ставити складні запитання, отримувати розгорнуті відповіді й уточнювати тему без необхідності переходити в сторонні сервіси.

Новий ярлик для AI Mode вже починає з'являтися у користувачів у США, а найближчим часом стане доступним ще в 160 країнах. Google також розширює підтримку мов - серед них хінді, індонезійська, японська, корейська, португальська та інші.

Google спростила доступ до ШІ в Chrome на iOS і Android: як це працюєAI Mode став доступний на iOS і Android (gif: Google)

Google посилює позиції на тлі зростаючої конкуренції в АІ-пошуку

Експерти зазначають, що спрощення доступу до AI Mode може бути спрямоване на те, щоб користувачі обирали сервіси Google, а не альтернативи - як-от Perplexity AI або ChatGPT Search від OpenAI. Конкуренція в сегменті "пошуку з підказками ШІ" посилюється, і Google активно розвиває функціональність.

Розширення AI Mode триває на тлі недавніх оновлень. Влітку Google додала можливість використовувати режим для створення навчальних планів і організації нотаток через бічну панель Canvas.

Крім того, AI Mode тепер підтримує пошук за зображенням робочого столу за допомогою Google Lens.

Напередодні Google впровадила нові агентські функції - тепер сервіс може допомагати користувачам бронювати квитки на заходи, відвідування салонів і послуги сфери краси та здоров'я. Перші елементи такого підходу з'явилися ще в серпні, коли AI Mode навчився знаходити доступні бронювання в ресторанах.

За словами компанії, мета оновлень - перетворити AI Mode на персонального помічника, здатного розв'язувати не тільки пошукові, а й практичні завдання.

Нагадаємо, що Google Chrome отримує систему нових попереджень, які допоможуть користувачам швидше розпізнавати небезпечні або шахрайські сайти під час їх відвідування.

А ще ми писали, що Google показала нову модель штучного інтелекту, здатну створювати реалістичні відеоролики з деталізованими персонажами і плавною анімацією.

Крім того, повідомлялося, що Google тестує функцію приховування реклами, але скористатися нею зможуть не всі користувачі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Android iOS Штучний інтелект
Новини
Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria (фото)
Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria (фото)
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України