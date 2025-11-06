Google спростила доступ до ШІ в Chrome на iOS і Android: як це працює

Google оголосила, що робить доступ до режиму AI Mode у Chrome на мобільних пристроях помітно простішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch .

Швидкий доступ до AI Mode стане стандартом для мобільного Chrome

Тепер користувачі зможуть активувати режим ШІ прямо з браузера - на сторінці "Нова вкладка" з'явиться окрема кнопка під рядком пошуку. Режим AI Mode дає змогу ставити складні запитання, отримувати розгорнуті відповіді й уточнювати тему без необхідності переходити в сторонні сервіси.

Новий ярлик для AI Mode вже починає з'являтися у користувачів у США, а найближчим часом стане доступним ще в 160 країнах. Google також розширює підтримку мов - серед них хінді, індонезійська, японська, корейська, португальська та інші.

AI Mode став доступний на iOS і Android (gif: Google)

Google посилює позиції на тлі зростаючої конкуренції в АІ-пошуку

Експерти зазначають, що спрощення доступу до AI Mode може бути спрямоване на те, щоб користувачі обирали сервіси Google, а не альтернативи - як-от Perplexity AI або ChatGPT Search від OpenAI. Конкуренція в сегменті "пошуку з підказками ШІ" посилюється, і Google активно розвиває функціональність.

Розширення AI Mode триває на тлі недавніх оновлень. Влітку Google додала можливість використовувати режим для створення навчальних планів і організації нотаток через бічну панель Canvas.

Крім того, AI Mode тепер підтримує пошук за зображенням робочого столу за допомогою Google Lens.

Напередодні Google впровадила нові агентські функції - тепер сервіс може допомагати користувачам бронювати квитки на заходи, відвідування салонів і послуги сфери краси та здоров'я. Перші елементи такого підходу з'явилися ще в серпні, коли AI Mode навчився знаходити доступні бронювання в ресторанах.

За словами компанії, мета оновлень - перетворити AI Mode на персонального помічника, здатного розв'язувати не тільки пошукові, а й практичні завдання.