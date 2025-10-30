ua en ru
Google Chrome вводить нові попередження під час відвідування сайтів: що потрібно знати

Четвер 30 жовтня 2025 12:07
Google Chrome вводить нові попередження під час відвідування сайтів: що потрібно знати Google Chrome за замовчуванням попереджатиме користувачів перед відкриттям незахищених HTTP-сайтів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Користувачі браузера Google Chrome почнуть частіше бачити попередження при переході на небезпечні сайти. Як повідомляє компанія, починаючи з жовтня 2026 року Chrome буде автоматично попереджати, якщо користувач відкриває публічний веб-сайт без шифрованого HTTPS-з'єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що відомо

Наразі Chrome вже показує повідомлення "Ваше з'єднання не захищене" у випадках, коли HTTPS-з'єднання налаштоване неправильно. Однак нова зміна розширить систему попереджень і на ті ресурси, які зовсім не використовують HTTPS.

Google вперше запропонувала попередження для HTTP-сторінок ще в 2021 році, але тоді вони працювали тільки за умови ручної активації в налаштуваннях. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) використовує шифрування і захищає дані користувача від перехоплення, коли він, наприклад, вводить особисту інформацію на сайті.

За даними Google, частка HTTPS-з'єднань зараз становить близько 95-99%. "Такий рівень поширення дає нам змогу розглядати більш жорсткі заходи проти небезпечних HTTP-ресурсів, що залишилися", - зазначає компанія.

Google Chrome вводить нові попередження під час відвідування сайтів: що потрібно знатиПопередження про небезпечний сайт (фото: The Verge)

Компанія зазначає, що "найбільш значущим фактором небезпеки HTTP" є приватні веб-сайти, додаючи, що їм, як і раніше, складно отримати сертифікацію HTTPS. Хоча ризики під час переходу на приватні HTTP-сайти нижчі, ніж на публічні, можливість для зловмисників перехопити дані все ж залишається.

Перед тим як зробити HTTPS стандартом за замовчуванням, Google планує запровадити нові попередження для користувачів, у яких увімкнено функцію Enhanced Safe Browsing (розширений захист) - зміни почнуть діяти з квітня 2026 року.

Водночас користувачі зможуть вимкнути сповіщення, відключивши опцію "Завжди використовувати захищені з'єднання" в налаштуваннях Chrome.

Раніше повідомлялося, що OpenAI представила свій перший браузер з інтеграцією ChatGPT і можливістю генерувати відповіді прямо під час перегляду сторінок.

А ще ми писали про способи змінити інтерфейс Google Chrome, щоб зробити браузер візуально зручнішим і функціональнішим.

Також у нас є матеріал про те, як швидко систематизувати закладки в Google Chrome і заощадити час під час роботи з великою кількістю збережених сторінок.

