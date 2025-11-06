ua en ru
Главная » Бизнес » Tech

Google упростила доступ к ИИ в Chrome на iOS и Android: как это работает

Четверг 06 ноября 2025 13:47
Google упростила доступ к ИИ в Chrome на iOS и Android: как это работает Google ввела быстрый запуск AI Mode в Chrome (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google объявила, что делает доступ к режиму AI Mode в Chrome на мобильных устройствах заметно проще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

Быстрый доступ к AI Mode станет стандартом для мобильного Chrome

Теперь пользователи смогут активировать режим ИИ прямо из браузера - на странице "Новая вкладка" появится отдельная кнопка под строкой поиска. Режим AI Mode позволяет задавать сложные вопросы, получать развернутые ответы и уточнять тему без необходимости переходить в сторонние сервисы.

Новый ярлык для AI Mode уже начинает появляться у пользователей в США, а в ближайшее время станет доступен еще в 160 странах. Google также расширяет поддержку языков - среди них хинди, индонезийский, японский, корейский, португальский и другие.

Google упростила доступ к ИИ в Chrome на iOS и Android: как это работаетAI Mode стал доступен на iOS и Android (gif: Google)

Google усиливает позиции на фоне растущей конкуренции в ИИ-поиске

Эксперты отмечают, что упрощение доступа к AI Mode может быть направлено на то, чтобы пользователи выбирали сервисы Google, а не альтернативы - такие как Perplexity AI или ChatGPT Search от OpenAI. Конкуренция в сегменте "поиска с подсказками ИИ" усиливается, и Google активно развивает функциональность.

Расширение AI Mode продолжается на фоне недавних обновлений. Летом Google добавила возможность использовать режим для создания учебных планов и организации заметок через боковую панель Canvas.

Кроме того, AI Mode теперь поддерживает поиск по изображению рабочего стола с помощью Google Lens.

Накануне Google внедрила новые агентные функции - теперь сервис может помогать пользователям бронировать билеты на мероприятия, посещения салонов и услуги сферы красоты и здоровья. Первые элементы такого подхода появились еще в августе, когда AI Mode научился находить доступные бронирования в ресторанах.

По словам компании, цель обновлений - превратить AI Mode в персонального помощника, способного решать не только поисковые, но и практические задачи.

Напомним, что Google Chrome получает систему новых предупреждений, которые помогут пользователям быстрее распознавать опасные или мошеннические сайты при их посещении.

А еще мы писали, что Google показала новую модель искусственного интеллекта, способную создавать реалистичные видеоролики с детализированными персонажами и плавной анимацией.

Кроме того, сообщалось, что Google тестирует функцию скрытия рекламы, но воспользоваться ей смогут не все пользователи.

